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نائب رئيس جنوب السودان يشيد بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا

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نائب رئيس جنوب السودان يشيد بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا نائب رئيس جنوب السودان يشيد بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا
أعرب عن تقديره مبادرة في دعم الاستقرار بالمنطقة

نائب رئيس جنوب السودان يشيد بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا

أشاد نائب رئيس دولة جنوب السودان حسين عبدالباقي؛ بجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق سلام جوبا، ودعوتها لجنوب السودان في ملتقى أصدقاء السودان، الذي نظّمته العام الماضي ومبادرتها في دعم الاستقرار في المنطقة، ومشاريعها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان والسفير غير المقيم لدولة جنوب السودان علي بن حسن جعفر؛ في مقر إقامته بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، مساء أمس.

وشهد اللقاء تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكّد السفير علي بن حسن جعفر؛ حرص المملكة على استمرار وتعزيز جهودها التنموية وبناء أفضل العلاقات وتطوير المشاريع والمصالح مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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