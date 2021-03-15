أخبار عاجلة

بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
"أبو يائير".. كيف تغير موقف نتنياهو من العرب في إسرائيل قبل الانتخابات؟ -
معكم منى الشاذلي | ورد ؟ أعمل بيه ايه ؟ هدايا عيد الأم زمان ودلوقتي معكم منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | فاكرين ماما فتحية اللي تبنت 34 بنت؟ شوفوا بناتها بعد ما كبروا مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | عملت لابنها أغنية في عيد الأم.. المطربة هلا رشدي وابنها مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | دعاء عامر لما شافت ابنها بيقلدها مع منى الشاذلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معركة "كورونا" لم تنتهِ.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذّر قادة الولايات!

Print
معركة "كورونا" لم تنتهِ.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذّر قادة الولايات! معركة "كورونا" لم تنتهِ.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذّر قادة الولايات!
حثّ المواطنين على الالتزام بإجراءات الصحة العامة ونبّه لمعاناة الأوروبيين

معركة

حذّر كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فاوتشي"؛ قادة الولايات، من أن معركة الدولة مع فيروس "كوفيد-19" ليست عند منطقة النهاية.

كما حثّ المواطنين على الالتزام بإجراءات الصحة العامة، مشيراً إلى معاناة الأوروبيين من ارتفاعات جديدة في العدوى.

وأضاف ،خلال حديث مع "إن بي سي"، قائلاً: "عندما أسمع عن التراجع التام عن إجراءات الصحة العامة، والقول إنه لا مزيد من الأقنعة، لا لا شيء من هذا القبيل يجب أن يحدث، فهذا عمل محفوف بالمخاطر"، مضيفاً: "لم نصل بعد إلى منطقة النهاية، والانسحاب المبكر من إجراءات الصحة العامة قد يطيل أمد الوباء".

وفي حديث مع "فوكس نيوز"، الأحد، أوضح "فاوتشي"، أن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة في أنحاء أوروبا يرجع جزئياً إلى تخفيف إجراءات السلامة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر مع محاولة وقف الموجة الثالثة من فيروس كورونا

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية