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مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج "منتزه القصب الوطني"

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يشمل حماية منتزهات "الشفيعي وأم نخلة وأم سيخ"

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

قام مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، بتدشين عمل سياج حماية لمنتزه القصب الوطني، الذي يشمل منتزهات "الشفيعي وأم نخلة وأم سيخ" بالتعاون بين مركز وبلدية القصب.

وحضر التدشين رئيسُ مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم، ورئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل بن سمار الكرشمي، وعضو لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب محمد عبدالرحمن السويد.

وأعرب رئيس مجلس لجنة التنمية الاجتماعية فواز بن فايز السويد عن سعادته بانطلاق مشروع المنتزه الوطني بالقصب مقدمًا شكره لرئيس مركز القصب على ثقته في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتكليفها بمتابعة المشروع والإشراف عليه؛ مؤكدًا تسخير كل الطاقات لإنجاز المشروع على الوجه الأكمل.

وقدّم السويد شكره لرئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم وكافة منسوبي البلدية على دعمهم الدائم للجنة وجهودهم المبذولة لتنمية القصب وتطويرها؛ مثمنًا جهود مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل بن سمار الكرشمي وجميع منسوبي المكتب؛ لحرصهم واهتمامهم بتنفيذ تعليمات حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- بزيادة مساحات المسطحات الخضراء، وإيجاد متنفس في كل مكان للمواطنين.

وثمّن دعم عائلتي القصبي والحميضي؛ لرعايتهم للمشروع ودعمهم الدائم للجنة؛ مبديًا شكره للمشرف العام على المشروع عضو مجلس اللجنة محمد عبدالرحمن السويد، وفريق العمل التطوعي المشارك في هذا المشروع؛ داعيًا الشباب من مدينة القصب وخارجها للمشاركة في هذا المشروع الكبير؛ مؤكدًا دور العمل التطوعي في بناء الوطن ونهضته تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

مكتب البيئة بشقراء يدشن سياج

مكتب البيئة والمياه والزراعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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