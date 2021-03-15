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صور.. محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بالعيد القومي

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صور.. محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بالعيد القومي صور.. محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالاً بالعيد القومي

مصراوي Masrawy

12:01 م الإثنين 15 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إكليلا من الزهور على الُنصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بمدينة بني سويف، وقراءة الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء المخلصين على مر العصور، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

وعقب الإنتهاء من وضع الأكاليل جرى عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية الأمن، ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، و بلال حبش نائبا المحافظ، واللواء محمد مراد مدير الأمن، وأعضاء المجلس التنفيذي.

ومن جانبه أكد المحافظ أن الاحتفال بهذه المناسبة يعتبر حدثا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن، لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030، لافتا إلى أن العيد القومى هذا العام سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، تزيد عن 50 مشروعا بتكلفة تجاوزت مليارات الجنيهات والتي تسهم في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.

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