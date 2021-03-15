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التعاون الإسلامي تؤكد وقوفها مع ضد "جرائم" الحوثيين

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التعاون الإسلامي تؤكد وقوفها مع السعودية ضد "جرائم" الحوثيين التعاون الإسلامي تؤكد وقوفها مع ضد "جرائم" الحوثيين

مصراوي Masrawy

12:07 م الإثنين 15 مارس 2021

الرياض- (د ب أ):

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين وقوفها مع ضد "جرائم" الحوثيين الإرهابية .

وأدانت المنظمة ،التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان اليوم "بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط" جنوب غرب المملكة.

وجدد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين "وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية"، مؤكدًا" تأييد المنظمة للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الذي تقوده السعودية ، في وقت مبكر اليوم تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

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