تركيا قد توقف طلب اختبارات سلبية لكورونا من زوارها من بعض الدول

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أنقرة- (د ب أ):

قال وزير السياحة التركية محمد نوري أرصوي إن بلاده ربما توقف طلب اختبارات سلبية لكورونا من زوارها من بعض الدول، من بينها بريطانيا، وذلك بناء على أعداد الإصابات.

وقال أرصوي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"بعد 15 أبريل، سنستعرض الأرقام مرة أخرى، وإذا كانت الحالات تنخفض في بعض الدول، فإننا لن نطلب اختبارات )بي سي آر( سلبية للقادمين من هذه الدول، كما فعلنا في الصيف الماضي".

وقال إن برنامج التلقيح يمضي "بشكل مثير للإعجاب في إنجلترا وأرقام الإصابات الجديدة تواصل التراجع. وأعتقد أننا لن نطلب بعد ذلك اختبارات )بي سي آر( من الزوار البريطانيين"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.