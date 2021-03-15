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توفي رافعًا سبابته.. الأفلاج تُودّع "أقدم مؤذني المملكة" عن عمر 118 عامًا

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توفي رافعًا سبابته.. الأفلاج تُودّع "أقدم مؤذني المملكة" عن عمر 118 عامًا توفي رافعًا سبابته.. الأفلاج تُودّع "أقدم مؤذني المملكة" عن عمر 118 عامًا
مرضٌ أَلَمّ به قبل 4 سنوات استقال إثره.. 42 عامًا مسجلًا بكشوف "الأوقاف"

توفي رافعًا سبابته.. الأفلاج تُودّع

توفي، اليوم، أقدمُ المؤذنين في مركز البديع بمحافظة الأفلاج، عن عمر يناهز 118 عامًا؛ إثر مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده، بعد أن أمضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع.

وذكر أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل لـ"سبق"، أنه توفي اليوم وهو رافعٌ السبابة يتشهد؛ وذلك بعد مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده منذ سنوات.

وكان أقدمُ المؤذنين بالمملكة قد قدّم استقالته قبل نحو 4 سنوات بسبب مرضه وكِبَر سنه، بعد أن عَمِل مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع طيلة 80 عامًا منها 42 عامًا، كان فيها مسجلًا رسميًّا في كشوفات إدارة الأوقاف في الأفلاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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