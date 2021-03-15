إغلاق "تقاطع الموت" لم يشفع.. شاهد "خطر جديد" يستحدثه مخالفون بمكة!

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وسط مطالبات بعمل صبّات خرسانية ومطبات لضمان عدم تكرار الحوادث

عمدت الجهات المختصّة بمكة المكرّمة، إلى إغلاق تقاطع مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة المكرّمة، المعروف بـ "تقاطع الموت"؛ وذلك للتقليل من الحوادث الدامية التي يشهدها الموقع؛ والتي كان آخرها قبل نحو شهر ونجم عنها وفاة مقيم نتيجة السرعة العالية، إلى جانب الحوادث المتكررة في المكان نفسه.

ووثّق مواطن بالفيديو؛ طريقة للتحايل على إغلاق التقاطع، وهو استحداث طريق ترابي بذات الموقع لا يقل خطورة عن سابقه، وسط مطالبات بعمل صبّات خرسانية ووضع مطبات تهدئة لضمان عدم تكرار الحوادث.

وبحسب الفيديو، فإن الطريق الذي استحدثه مخالفون بالأنظمة والتعليمات المرورية عمدوا فيه إلى اختراق الجزيرة بين الشارعين دون أدنى مسؤولية.

مكة المكرّمة