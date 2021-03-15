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بعد غلقها بسبب "كورونا".. فتح المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بأسيوط الخميس

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بعد غلقها بسبب "كورونا".. فتح المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بأسيوط الخميس بعد غلقها بسبب "كورونا".. فتح المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بأسيوط الخميس

مصراوي Masrawy

11:47 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، استعداد المدينة الجامعية للبنات بأسيوط لاستقبال الطالبات، الخميس المقبل، بعد غلقها لمدة أسبوع؛ بسبب انتشار .

وشدد نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأكد الانتهاء من عمليات جميع عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكل الحجرات والمباني والمطبخ بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، منوهًا بضرورة المتابعة الدائمة لعمليات النظافة والتعقيم المستمر.

كان الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، كشف في تصريحات لـ"مصراوي"، عن سبب تأجيل امتحانات نصف العام بكلية البنات بأسيوط لمدة أسبوع، وإخلاء المدينة الجامعية للطالبات.

وقال عبد المالك إن تأجيل امتحانات كلية البنات لمدة أسبوع وإخلاء المدينة الجامعية جاء بسبب اكتشاف إصابات بـ"كورونا" بين الطالبات؛ بدأت باثنين منهن، وارتفع بعد ذلك إلى 10 واثنتَين من المشرفات، مشيرًا إلى أن قرار الغلق جاء لعدم زيادة الإصابات.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أنه سيتم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بكلية البنات والمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، للقضاء على انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن صحة الطالبات تعد أولوية قصوى لدى إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي.

كانت جامعة الأزهر فرع أسيوط برئاسة الدكتور محمد عبد المالك، قررت تأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات، وإخلاء المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، على أن تستأنف أعمال الامتحانات بعد أسبوع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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