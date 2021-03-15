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قرار جديد بشأن صرف المقررات التموينية

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قرار جديد بشأن صرف المقررات التموينية قرار جديد بشأن صرف المقررات التموينية

مصراوي Masrawy

11:42 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عبر الشركة المصرية لتجارة الجملة، منشور رقم 9 لسنة 2021، اليوم الإثنين، بشأن إصدار تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تقوم بصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية.

ويختص المنشور بعدم التجاوز في أية حال من الأحوال بيع أية كميات من السلع الاستراتجية؛ حيث يتم صرف للمواطن 2 كيلوجرام سكر وزجاجة زيت و2كيلوجرام أرز، مع عدم التجاوز بأية حال من الأحوال واستكمال باقي صرف المستحق من باقي سلع المنظومة التموينية.

يُذكر أن وزارة التموين تصرف شهريًّا الدعم لما يقرب من 64 مليون بطاقة مسجلة على بطاقات التموين؛ لصرف السلع بواقع 50 جنيهًا شهريًّا، حتى 4 أفراد و25 جنيهًا بداية من الفرد الرابع.

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