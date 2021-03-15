★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم الاثنين، على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 قطعة شمع فلاتر مياه غير مدون عليها أى بيانات تفيد المنشأ أو المواصفات، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حذرت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، المواطنين، في بيان لها، من التعامل مع بعض فلاتر تنقية المياه المطروحة في الأسواق الشعبية أو على الأرصفة أو من خلال إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أو قنوات التليفزيون المجهولة، خاصة أن تلك الأنواع لا يعلم أحد مصادر تصنيعها، ما يجعلها تشكل خطورة على الصحة العامة، بسبب عدم حصول تلك الشركات على تراخيص من الجهات المعنية.