الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مطلع العام

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مصراوي Masrawy

نيودلهي- (د ب أ):

أفادت بيانات رسمية بالهند اليوم الاثنين بأن البلاد سجلت 26291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية العام.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 مليونا و 385339 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس إلى 158725 بعد تسجيل 118 حالة وفاة جديدة.

وسجلت ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد وحدها 16620 من الإصابات الجديدة.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكانت معدلات الإصابة بها قد شهدت تراجعا نهاية العام الماضي، إلا أنها عاودت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتزايد المخاوف من أن يكون ارتفاع الإصابات بداية لموجة جديدة من الجائحة. ويحذر الخبراء من أن السلالات الجديدة وضعف الالتزام بمعايير السلامة يمكن أن يكون وراء الارتفاع الكبير في الحالات.

ووسعت الهند مطلع مارس الجاري حملتها للتلقيح ضد كورونا لتشمل كل من تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بعدما أطلقت الحملة منتصف يناير باستهداف العاملين في الخطوط الأمامية وموظفي الرعاية الصحية.

وتم إعطاء ما يقرب من 30 مليون جرعة لقاحات حتى الآن، ولكن الخبراء يقولون إن البلاد بحاجة إلى تسريع وتيرة اللقاحات حتى تتمكن من تحقيق هدفها بتطعيم 300 مليون شخص بحلول أغسطس.