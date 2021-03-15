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إيران تنفي صلتها بهجمات على قواعد أمريكية في العراق

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إيران تنفي صلتها بهجمات على قواعد أمريكية في العراق إيران تنفي صلتها بهجمات على قواعد أمريكية في العراق

مصراوي Masrawy

11:11 ص الإثنين 15 مارس 2021

نيويورك -(د ب أ):

نفى دبلوماسي إيراني أي تدخل لبلاده في الهجمات الأخيرة على قواعد أمريكية في العراق، وأكد رفض بلاده للاتهامات الأمريكية في هذا الشأن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي القول، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئاسة مجلس الأمن، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي هجوم مسلح من قبل أي كيان أو فرد ضد الولايات المتحدة في العراق. وعليه، فإننا نرفض أي ادعاء بأن إيران شاركت، صراحة أو ضمناً، في هجوم على القوات الأمريكية في العراق".

وأضاف أن بلاده تدين الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية في 25 فبراير 2021.

وأشار إلى أن "مثل هذه الأعمال الخطيرة، التي تم تبريرها بشكل خاطئ تماما ... تعد انتهاكا لسيادة دول المنطقة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت نهاية فبراير تنفيذ ضربات جوية على مواقع للبنية التحتية التي تستخدمها جماعة مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وتأتي الضربة بعد إطلاق قرابة 14 صاروخا على قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق تتواجد بها قوات أمريكية. وأسفر الهجوم عن مقتل مقاول مدني وإصابة مقاولين أمريكيين وأحد أفراد الجيش الأمريكي.

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