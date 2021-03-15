مدير هيئة نجران يتفقد العمل الميداني والتوعوي بهيئتيْ بدر الجنوب ويدمة

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اطلع على الوسائل المستخدمة في تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق"

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، العمل الميداني والتوعوي في هيئتيْ بدر الجنوب ويدمة؛ لمتابعة تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق".

والْتقى القحطاني رئيس هيئة بدر الجنوب الشيخ عبدالله بن جابر الشهراني، ورئيس هيئة محافظة يدمة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح، ومنسوبي الهيئتين، واطلع على الوسائل التوعوية المستخدمة في تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق".

وبيّن خلال لقائه بمنسوبي هيئة بدر الجنوب وهيئة يدمة، حرص دولتنا وقيادتنا الرشيدة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على نشر العدل والأمان بين أفراد المجتمع، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان وإرساء قيم الوسطية والاعتدال.

وأكد القحطاني أهمية تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" في جميع الوسائل المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الأنظمة والتعليمات، كما حذر من التحزب والانتماء إلى الجماعات الضالة والمنحرفة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر