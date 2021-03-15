"القرشي" يشيد بالإنجازات التي حققها طلاب الهيئة الملكية بينبع

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كرّم المتميزين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا خلال العام الدراسي 1442هـ

أشاد الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، بالإنجازات المتميزة التي حققها أبناؤنا الطلاب بمدارس الهيئة الملكية بينبع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومثّلوا وطنهم خير تمثيل في جميع المجالات العلمية والمسابقات الدولية التي يشاركون فيها.

وثمّن القرشي لرجالات التعليم تفانيهم في عملهم وإخلاصهم وكفاءتهم وتميزهم فيما يقومون به من دور هام تجاه الطلاب والذي يصب في مصلحة الوطن؛ الأمر الذي جعل التعليم -ولله الحمد- محل إشادة وإعجاب قادة الهيئة الملكية والمسؤولين كافة، ورضا قاطني مدينة ينبع الصناعية.

وحقق الطالبان فارس بن إبراهيم بسيوني ومحمد بن عبدالعزيز الرفاعي من مدرسة ابن خلدون الثانوية ميداليتين برونزيتين في أولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية APIO 2020، ومثّلا المملكة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI 2020 الذي نظّمته دولة سنغافورة "عن بُعد" بمشاركة 347 متسابقًا يمثلون 87 دولة حول العالم، كما حقق الطالب أحمد بن حامد البدراني من مدرسة ابن النفيس الثانوية المركز الرابع على مستوى المملكة وتأهل لتمثيل الوطن في مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة "إنتل آيسيف" Intel ISEF- International Science and Engineering Fair بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى حصوله على جائزة خاصة دولية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

وحصل الطالب فارس بن خالد النزاوي من مدرسة ابن النفيس الثانوية، على جائزة خاصة دولية مقدمة من مؤسسة ASM الدولية لمواد التعليم، وتم نشر بحثه في المجلة العلمية البريطانية Molecules 2019،24 (23)، 4293 بتاريخ 25/11/ 2019م.

وحقق الطالب "تميم بن عبدالله العمري" من مدرسة ابن البيطار المتوسطة المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO -مسار الفئة المفتوحة- وتأهل لتمثيل المملكة في المنافسات الدولية لعام 2021م.

وكرّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي الطلاب المتميزين، بحضور مدير عام قطاع التعليم الدكتور ماهر بن محمد الغانم، ومدير إدارة التعليم العام عبدالجبار بن هديبان العوفي، ونخبة من منسوبي التعليم والطلاب الذين حققوا إنجازات دولية ووطنية مؤهلة للمنافسات الدولية خلال العام 2021م.

الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي