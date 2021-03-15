أخبار عاجلة

بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
"أبو يائير".. كيف تغير موقف نتنياهو من العرب في إسرائيل قبل الانتخابات؟ -
معكم منى الشاذلي | ورد ؟ أعمل بيه ايه ؟ هدايا عيد الأم زمان ودلوقتي معكم منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | فاكرين ماما فتحية اللي تبنت 34 بنت؟ شوفوا بناتها بعد ما كبروا مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | عملت لابنها أغنية في عيد الأم.. المطربة هلا رشدي وابنها مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | دعاء عامر لما شافت ابنها بيقلدها مع منى الشاذلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثيمين يدعو إلى تضامن دولي لمواجهة الإسلاموفوبيا.. 15 مارس يوم مكافحتها

Print
العثيمين يدعو إلى تضامن دولي لمواجهة الإسلاموفوبيا.. 15 مارس يوم مكافحتها العثيمين يدعو إلى تضامن دولي لمواجهة الإسلاموفوبيا.. 15 مارس يوم مكافحتها
منظمة التعاون الإسلامي أعربت عن إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

العثيمين يدعو إلى تضامن دولي لمواجهة الإسلاموفوبيا.. 15 مارس يوم مكافحتها

جدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ دعوة المنظمة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لاعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا من أجل تعزيز الوعي العالمي بهذه الظاهرة لاحتوائها، ومواجهة ما يستهدف المسلمين من كراهية وتمييز.

وتوجّه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 15 مارس 2019م في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وأودى بحياة 51 من المصلين المسلمين الأبرياء، بالدعاء للشهداء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جنانه، معرباً من جديد عن صادق تعاطف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع أسر الضحايا وذويهم.

وأعرب الأمين العام عن أسمى عبارات تقدير منظمة التعاون الإسلامي لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ وحكومتها وشعب نيوزيلندا، لدعمهم وتضامنهم مع أسر الضحايا، ومع الجالية المسلمة التي تعيش في البلاد كذلك.

كما تعرب المنظمة عن إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافع مرتكبيه وهويتهم، ورفضها بشدة أيّ سياسات أو بيانات أو ممارسات تربط الإسلام بالإرهاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات"

الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات"

مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز

مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز

تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة

تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة

شبكة عيون الإخبارية