رئيس الوزراء الياباني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 غدا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

طوكيو- (أ ش أ(:

أعلن مسؤول حكومي ياباني اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا سيحصل على أول جرعة لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر يوم غد الثلاثاء، وذلك في إطار الاستعدادات لزيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل .

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم أنه من المقرر أن يحصل سوجا على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع قبل مغادرته في رحلة إلى الولايات المتحدة، حيث سيكون أول زعيم عالمي يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا.

وكانت اليابان قد منحت الأولوية لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية قبل توسيع نطاقها ليشمل بقية سكانها.

وصرح مسؤولون حكوميون في وقت سابق بأن سوجا (72 عاما) سيحصل على جرعاته مع أشخاص آخرين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر .

يشار إلى أن اليابان قد تخلفت عن دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في طرح اللقاح وسط نقص الإمدادات بسبب تأخر الإنتاج في مصنع فايزر وضوابط الاتحاد الأوروبي على الصادرات.