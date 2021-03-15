الخطوط الجوية الفلبينية تستأنف رحلاتها إلى وجهات رئيسية

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مصراوي Masrawy

مانيلا -(د ب أ):

استأنفت الخطوط الجوية الفلبينية رحلاتها التجارية المنتظمة إلى الولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، والعديد من الدول الآسيوية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين، أن الخطوط الجوية الفلبينية تركز على رحلات إعادة المواطنين إلى الوطن ونقل البضائع، بينما تعيد بناء شبكة رحلاتها التجارية على الطرق الدولية والمحلية الرئيسية.

من ناحية أخرى، قال رئيس الخطوط الجوية الفلبينية ومدير عملياتها، جلبرت سانتا ماريا، في بيان له، إن شركة الخطوط الجوية التي ترفع العلم الفلبيني، والتي تحتفل بمرور 80 عاما على إطلاقها، "ستظل محلقة تحت رعايتنا".