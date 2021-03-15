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عاصفة رملية تجتاح شمال الصين وإلغاء المئات من الرحلات الجوية

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عاصفة رملية تجتاح شمال الصين وإلغاء المئات من الرحلات الجوية عاصفة رملية تجتاح شمال الصين وإلغاء المئات من الرحلات الجوية

مصراوي Masrawy

11:17 ص الإثنين 15 مارس 2021

بكين- (د ب أ):

اجتاحت عاصفة رملية، وُصفت بأنها الأقوى منذ عشر سنوات، مناطق شمال الصين اليوم الاثنين. وأصدرت السلطات في بكين تحذيرا باللون الأصفر، كما حذرت من صعوبات شديدة في الرؤية.

ووصل التلوث في العاصمة الصينية إلى مستويات "خطيرة"، بعد أن جلبت الرياح الشديدة معها الرمال من شمال غرب البلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية صباح اليوم تحذيرا باللون الأصفر، موضحة أن نحو 12 مقاطعة تأثرت بالفعل أو ستتأثر. وهذا يجعل العاصفة هي العاصفة الرملية الأقوى منذ عشر سنوات، كما أنها العاصفة التي تغطي أكبر مساحة.

وبحسب وسائل إعلام صينية، اضطرت مطارات بكين إلى إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية.

وفصل الربيع هو موسم العواصف الرملية في شمال الصين. وتحمل الرياح القوية معها الرمال والغبار الناعم من صحراء جوبي ومنغوليا إلى المناطق الصناعية التي تكون غالبا مرتفعة الضباب الدخاني وذات كثافة سكانية عالية.

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