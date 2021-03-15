أخبار عاجلة

بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
"أبو يائير".. كيف تغير موقف نتنياهو من العرب في إسرائيل قبل الانتخابات؟ -
معكم منى الشاذلي | ورد ؟ أعمل بيه ايه ؟ هدايا عيد الأم زمان ودلوقتي معكم منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | فاكرين ماما فتحية اللي تبنت 34 بنت؟ شوفوا بناتها بعد ما كبروا مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | عملت لابنها أغنية في عيد الأم.. المطربة هلا رشدي وابنها مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | دعاء عامر لما شافت ابنها بيقلدها مع منى الشاذلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

متظاهرون يغلقون مصفاة ذي قار لتكرير النفط الخام جنوبي العراق

Print
متظاهرون يغلقون مصفاة ذي قار لتكرير النفط الخام جنوبي العراق متظاهرون يغلقون مصفاة ذي قار لتكرير النفط الخام جنوبي العراق

مصراوي Masrawy

11:15 ص الإثنين 15 مارس 2021

بغداد-(د ب أ):

أغلق عراقيون اليوم الاثنين مصفاة ذي قار لتكرير النفط الخام ومنعوا العاملين من الدخول إلى مجمع المصفاة في مظاهرات احتجاجية اجتاحت مناطق بمحافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن العشرات من المتظاهرين في مدينة الناصرية أغلقوا مصفاة ذي قار النفطية جنوبي المدينة ومنعوا العاملين من العمل، كما منعوا دخول المركبات الحوضية الخاصة بتوزيع المنتجات النفطية في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين.

وأضاف الشهود أن العشرات من أهالي منطقة الحبيلية قاموا بقطع طريق المرور السريع شمال شرقي الناصرية للمطالبة بتوفير الخدمات، فيما أغلق آخرون جسر النصر وسط مدينة الناصرية ومبنى قائمقامية قضاء الحبايش وانتشر المئات من المتظاهرين في الشوارع في ظل انتشار القوات الأمنية في الشوارع وفي محيط الأبنية الحكومية.

ويجري محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي مشاورات مع الزعامات العشائرية والمسؤولين في محافظة ذي قار منذ أيام للتوصل إلى صيغة لاختيار مرشح جديد يحظى بقبول الجميع لإدارة محافظة ذي قار وإنهاء الاحتجاجات الشعبية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقادها لمصر، والقاهرة تعلق على الخطوة ????????

تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقادها لمصر، والقاهرة تعلق على الخطوة ????????

شبكة عيون الإخبارية