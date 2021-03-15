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تُنقل مجانًا على "الأرضي".. تفاصيل استعدادات التليفزيون لمباراة والترجي

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تُنقل مجانًا على "الأرضي".. تفاصيل استعدادات التليفزيون لمباراة الزمالك والترجي تُنقل مجانًا على "الأرضي".. تفاصيل استعدادات التليفزيون لمباراة والترجي

مصراوي Masrawy

11:23 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراة والترجي التونسي، التي من المقرر أن تُقام غدًا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي لقناة "تايم سبورتس"، بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD بمختلف محافظات .

ووجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بضرورة خروج المباراة بأفضل صورة ممكنة؛ لأن في ذلك انعكاسًا كبيرًا لصورة وسمعة مصر أمام العالم وقارة إفريقيا.

وتضمنت توجيهات نائلة فاروق ضرورة الالتزام في إخراج المباراة بالقواعد والمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقي (كاف)، وكذلك أماكن تثبيت الكاميرات في الملعب وفقًا لخطة "الكاف" التي حددها، حيث يجري التنسيق معه من خلال إدارة التبادل الإخباري.

وكشف محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية لـ"مصراوي"، أن المباراة سيتم بثها بـ10 كاميرات، وإخراجها بالوحدة 22HD، حيث يقوم بإخراج المباراة المخرج خالد عبد العاطي، بينما يتولى أحمد رمزي مهام بروديوسر المباراة.

وأكد الجوهري أن الكاميرات سيتم تثبيتها في الملعب وفقًا للخطة التي أعدها الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير كل الإمكانيات اللازمة لفريق المباراة من مخرجين ومصورين، للخروج بها بأفضل صورة مشرفة لمصر، خصوصًا أن المباراة تحمل أهمية كبرى لمشوار الزمالك -ممثل مصر- في البطولة.

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