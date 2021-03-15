أخبار عاجلة

بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
"أبو يائير".. كيف تغير موقف نتنياهو من العرب في إسرائيل قبل الانتخابات؟ -
معكم منى الشاذلي | ورد ؟ أعمل بيه ايه ؟ هدايا عيد الأم زمان ودلوقتي معكم منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | فاكرين ماما فتحية اللي تبنت 34 بنت؟ شوفوا بناتها بعد ما كبروا مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | عملت لابنها أغنية في عيد الأم.. المطربة هلا رشدي وابنها مع منى الشاذلي -
معكم منى الشاذلي | دعاء عامر لما شافت ابنها بيقلدها مع منى الشاذلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد افتتاح خلية الناصرية.. التنمية المحلية: إنشاء خليتين للدفن الصحي الآمن للمخلفات

Print
بعد افتتاح خلية الناصرية.. التنمية المحلية: إنشاء خليتين للدفن الصحي الآمن للمخلفات بعد افتتاح خلية الناصرية.. التنمية المحلية: إنشاء خليتين للدفن الصحي الآمن للمخلفات

مصراوي Masrawy

11:16 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة تستهدف إنشاء خليتين للدفن الصحي الآمن خلال المرحلة القادمة.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم افتتاح خلية في السويس وأخرى في وجه قبلي لتضافا إلى خلية الدفن التي تم افتتاحها في الإسكندرية.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة للتخلص من أزمة المخلفات ووضع حلول جذرية لها من خلال خطة متعددة المحاور تشمل غلق المقالب العشوائية وإنشاء أخرى صحية وآمنة، وإنشاء محطات وسيطة وغيرها.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، افتتحوا يوم الخميس الماضي، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية بتكلفة 17 مليون جنيه.

وتعد أكبر خلية دفن في بسعة 15 ألف متر مربع، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه علي مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقادها لمصر، والقاهرة تعلق على الخطوة ????????

تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقادها لمصر، والقاهرة تعلق على الخطوة ????????

شبكة عيون الإخبارية