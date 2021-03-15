بعد افتتاح خلية الناصرية.. التنمية المحلية: إنشاء خليتين للدفن الصحي الآمن للمخلفات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة تستهدف إنشاء خليتين للدفن الصحي الآمن خلال المرحلة القادمة.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه سيتم افتتاح خلية في السويس وأخرى في وجه قبلي لتضافا إلى خلية الدفن التي تم افتتاحها في الإسكندرية.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة للتخلص من أزمة المخلفات ووضع حلول جذرية لها من خلال خطة متعددة المحاور تشمل غلق المقالب العشوائية وإنشاء أخرى صحية وآمنة، وإنشاء محطات وسيطة وغيرها.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، افتتحوا يوم الخميس الماضي، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية بتكلفة 17 مليون جنيه.

وتعد أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه علي مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة.​