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أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

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أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

مصراوي Masrawy

11:09 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من صباح اليوم، بدأت السحب العالية المصاحبة للتيار النفاث يتخللها بعض السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية بداية من السلوم حتى الإسكندرية.

وأضاف الخبراء، أن فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتكون اليوم فقط.

وتابع الخبراء، بداية من غدا الثلاثاء تكون الظواهر الأكثر تأثيرا الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تمدت إلى شمال الصعيد بجانب نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن حالة الطقس دافى على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على المناطق الجنوبية نهارا، ويكون الطقس بارد على أغلب المناطق ليلا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 23 إلى 24 درجة حتى نهاية الأسبوع، والسواحل الشمالية 19- 13، جنوب سيناء 28- 14، شمال الصعيد 25- 12، جنوب سيناء 33- 13.​

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