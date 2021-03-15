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بـ25 مليون جنيه.. معمل لاختبارات الدوائر الالكترونية في الجامعة اليابانية بالإسكندرية

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بـ25 مليون جنيه.. معمل لاختبارات الدوائر الالكترونية في الجامعة اليابانية بالإسكندرية بـ25 مليون جنيه.. معمل لاختبارات الدوائر الالكترونية في الجامعة اليابانية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:05 ص الإثنين 15 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، إنشاء معمل متكامل لاختبارات الدوائر الالكترونية الدقيقة بهدف دعم صناعة الإلكترونيات في .

وأوضح الجوهري، أن هيئة "الجايكا " و"صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" زودا المعمل بأحدث الأجهزة التكنولوجيا في العالم، لافتا إلى أن المعمل سيقدم خدماته للباحثين بالجامعات المصرية والشركات الصناعية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو زهاد، عميد كلية هندسة الالكترونيات والاتصالات بالجامعة، إن المعمل يساهم في توفير الاختبارات الالكترونية الدقيقة للباحثين بالجامعات والشركات المصرية التي تعمل في مجال الالكترونيات.

وأضاف أن المعمل يضم أحدث أجهزة اختبارات الدوائر الالكترونية والترددات العالية حتى 67 جيجا هرتز، موضحا أن المعمل يساهم أيضا في تفعيل مبادرة "صنع في مصر" ودعم تشغيل مجمع إبداع للالكترونيات بمدينة برج العرب الجديدة.

وبدوره، أوضح الدكتور محمد شرف، الباحث الرئيسي بالمشروع والأستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بالجامعة، أن المشروع جرى تمويله بـ 25 مليون جنيه "20 مليون من الجايكا و5 ملايين من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية".

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