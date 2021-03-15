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بلا غرقى.. دورة تدريبية لعمال الإنقاذ في الإسكندرية - صور

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مصر بلا غرقى.. دورة تدريبية لعمال الإنقاذ في الإسكندرية - صور بلا غرقى.. دورة تدريبية لعمال الإنقاذ في الإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

11:04 ص الإثنين 15 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ دورة تدريبية لعمال الإنقاذ، وذلك ضمن مبادرة " بلا غرقى" للتوعية بمهارات الإنقاذ.

ومن جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، إن مبادرة "مصر بلا غرقى" تستهدف إعداد وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة.

وقال رشاد، إن المبادرة تتضمن التأكد من توافر المعدات اللازمة، لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن، وتعليمه مهارات الإنقاذ الأساسية في مختلف المحافظات.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن التدريب جرى بمركز الغوص والإنقاذ بمنطقة بحري، وذلك على مجموعتين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار المستجد.

شارك في الدورة كل من الكابتن نبيل الشاذلي، المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص، والسيد يوسف كابتن غوص، وأحمد صقر كابتن غوص، والعميد محمد سري، مراقب عام شواطئ الإسكندرية.

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