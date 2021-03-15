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تقرير: التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد في النصف الثاني من العام

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تقرير: التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد في النصف الثاني من العام تقرير: التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد في النصف الثاني من العام

مصراوي Masrawy

11:08 ص الإثنين 15 مارس 2021

جاكرتا-(د ب أ):

تواجه حكومة إندونيسيا التحدي الأكبر في برنامج التطعيم ضد كورونا في النصف الثاني من العام الجاري، حيث أن 75% من اللقاحات المطلوبة لن تصل إلا خلال هذه الفترة، وفقا لتقرير لوكالة "أنتارا" الإندونيسية الرسمية للأنباء.

ونقلت وكالة أنتارا عن وزير الصحة بودي جونادي صادقين قوله في جلسة برلمانية إن إندونيسيا بحاجة إلى زيادة قدرتها على التطعيم للتعامل مع توقيت وصول اللقاح .

ويعيق نقص الإمدادات تحقيق هدف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتطعيم مليون شخص في اليوم، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت بلومبرج أنه تم تطعيم ما بين 10 آلاف و100 ألف شخص في اليوم في الفترة من يناير إلى فبراير، وتهدف إندونيسيا إلى زيادة المعدل إلى نحو 500 ألف شخص في اليوم في أبريل وإلى مليون شخص يوميا في مايو ويونيو.

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مصراوي Masrawy

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