"المرور": القبض على قائد مركبة بجدة اعترض السيارات أمام الإشارة الحمراء

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تفاعلاً مع شكوى أحد المغرّدين على تويتر.. وتمّت إحالته إلى الهيئة المرورية لمعاقبته

تفاعل المرور السعودي، اليوم، مع شكوى أحد المغرّدين من قائد مركبة اعترض السيارات أمام الإشارة الحمراء بجدة، لافتاً إلى أنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان حساب أحد المواطنين قد نشر صورة قائد مركبة من نوع هيونداي أزيرا "أبيض" اعترض المركبات أمام الإشارة الحمراء تقاطع شارع التحلية مع شارع الأربعين بجدة حي الصفا بتاريخ 2021/3/13 الساعة ١١:٣٠ مساءً.

وردّت إدارة المرور بأنه تم التعامل مع المخالف وأُحيل لتطبيق العقوبات بحقه.المرور السعودي جدة