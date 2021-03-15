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"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

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"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم "السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مصراوي Masrawy

10:40 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم الإثنين، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم.

يأتي ذلك نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط؛ من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب.

ونوضح في ما يلي، حسب بيان الهيئة، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم:

أولاً: خط القاهرة/ الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة/ السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة/ أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط/ أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها/ بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامساً: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وتابعت الهيئة بأنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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