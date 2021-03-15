خلال أسبوع.. 1045 جولة رقابية على المجمعات ومراكز صيانة السيارات في نجران

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لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. تمّ تحرير 7 مخالفات

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، خلال الأسبوع الماضي، 1045 جولة ميدانية رقابية على المجمعات التجارية ومراكز وورش صيانة السيارات، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات.

وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة؛ للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت "تجارة نجران"، الجميع، إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".