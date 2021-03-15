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وزير النقل يبحث مع السفير الأوكراني التعاون في مجالات الجر الكهربائي

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وزير النقل يبحث مع السفير الأوكراني التعاون في مجالات الجر الكهربائي وزير النقل يبحث مع السفير الأوكراني التعاون في مجالات الجر الكهربائي

مصراوي Masrawy

10:18 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مصراوي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير-وزير النقل، السفير الأوكراني في القاهرة إيفهين ميكيتنكو وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأشاد السفير الأوكراني بالتطور الكبير الذي تشهده في عهد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية في كافة المجالات (النقل - الكهرباء - الإسكان ...) معربًا عن تطلعة للتعاون مع الجانب المصري في كافة قطاعات النقل.

و ابدي السفير الأوكراني اهتمامه بالتعاون في مشروع تأهيل ترام الرمل حيث أكد الوزير على أهمية المشروع لتعظيم منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية مشيرًا إلى أن هذا المشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوروبية وان الشركات الأوكرانية لديها فرص المشاركة في الطرح الخاص بالمشروع مع الشركات العالمية الكبرى الأخرى التي سيتم طرح المشروع عليها.

كما ابدي الجانب الأوكراني الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السكك الحديدية خاص مع الطفرة والنقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر حيث تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون في مجال عمرات الجرارات القديمة بالسكة الحديد لدعم قوة الجر بالهيئة وكذلك التعاون في مجال تطوير وتحسين عربات الركاب الحالية على أن يتم ذلك في الورش المتخصصة للجرارات والعربات بالسكة الحديد واتفق الجانبان على تقديم الشركات الأوكرانية عروضا رسمية لهيئة سكك حديد مصر للبدء الفوري في هذا التعاون.

كما تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل النهري من خلال التعاون في تصنيع الوحدات النهرية وصوامع الغلال حيث أكد الوزير على أن المصرية ممثلة في وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري باعتبارها الوسيلة الأقل استهلاكا للوقود والأقل تكلفة والأكثر أماناً وصديقة للبيئة وتفعيل دور النقل النهري فى نقل البضائع من الموانئ البحرية (الإسكندرية - دمياط) وتخفيف الضغط على الطُرق وتقليل تكلفة صيانتها وان على الشركات الاوكرانية عقد لقاءات مكثفة مع هيئة النقل النهري لتحديد أولويات التعاون وفقا لخطة وزارة النقل في هذا المجال.

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