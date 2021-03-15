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مقدمة الشكر والعرفان لهن.. "فلاورد" تحتفل باليوم العالمي للمرأة والأم

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مقدمة الشكر والعرفان لهن.. "فلاورد" تحتفل باليوم العالمي للمرأة والأم مقدمة الشكر والعرفان لهن.. "فلاورد" تحتفل باليوم العالمي للمرأة والأم
العريفي: نشكر جميع الأمهات على الجهود العظيمة التي يبذلنها في بناء الأجيال

مقدمة الشكر والعرفان لهن..

احتفلت شركة فلاورد؛ الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين، بالأمهات والنساء، من خلال إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان "لكل أم في حياتك".

يعد هذا الإعلان فريداً من نوعه، حيث تعتمد فكرته على التحدث بشكل مباشر مع الجمهور، ويهدف إلى كسر الصورة النمطية المرتبطة بالأم في الإعلانات من خلال إظهار أنواع مختلفة من الأمهات أو أفراد قد لا يكنّ أمهات لكنهنّ بمنزلة الأم لأطفال في عائلاتهن، وتحثّ المتلقي على تقديرهن وشكرهن للجهود الذي يبذلنها.

وقال المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في "فلاورد"، محمد العريفي: "في مناسبة يوم الأم، نود في فلاورد أن نشكر جميع الأمهات على الجهود العظيمة التي يبذلنها في سبيل بناء الأجيال الصاعدة والواعدة والطموحة في هذا المجتمع القوي المتين. في هذا العام أردنا أن نحتفل بالأمهات وتقديم الشكر والعرفان لهن، وأحببنا في فلاورد تسليط الضوء على كل أم، وامرأة، وكل أخت حملت على عاتقها مسؤولية رعاية الأبناء لنقدم لها كامل الشكر والعرفان والامتنان".

و"إيماناً منا بضرورة دعم المرأة وترسيخاً لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين المرأة في المجتمع وجميع مجالات العمل، قمنا بعدد من الفعاليات في دول الخليج العربي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ابتداءً من دعم انتاج وتنفيذ هذه الحملة الإعلامية بشكل كامل من قَبل مجموعة من النساء المبدعات في فلاورد وخارجها".

من هذه الفعاليات الخاصة بيوم الأم وباليوم العالمي للمرأة، تعاونت "فلاورد" في مع المدرسة السعودية للقيادة في الرياض، ومدرسة شرق لتعليم قيادة المركبات، وقامت بإهداء جميع النساء اللاتي تسلّمن رخص قيادتهن يوم 8 مارس أكثر من 3000 وردة مع محفظة وميدالية مفاتيح.. إضافةً إلى تسليط الضوء على عدد من النساء المؤثرات في مجالهنّ في منطقة الخليج العربي على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة وإهدائهن باقات ورود مميزة.

يُذكر أن "فلاورد" هو متجر إلكتروني أُسّس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم، وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قِبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات؛ كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في اليوم نفسه عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.شركة فلاور اليوم العالمي للمرأة والأم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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