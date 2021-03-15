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مقتل جندي عراقي بإحباط تسلل مسلحين من سوريا

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مقتل جندي عراقي بإحباط تسلل مسلحين من سوريا مقتل جندي عراقي بإحباط تسلل مسلحين من سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش العراقي، الأحد، عن مقتل عنصر أمن، خلال عملية إحباط تسلل مجموعة مسلحة من سوريا، إلى شمال البلاد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش في بيان، إن "قوة من اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت ليلة السبت الأحد، لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية، لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية غربي جبل سنجار (بمحافظة نينوى شمال البلاد)".

وأوضحت القيادة، أنه في الوقت ذاته، تم الاشتباك مع "مجموعة إرهابية أخرى داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار، واستمر الاشتباك نصف ساعة، تم خلالها إيقاف عملية التسلل، وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية".

ولفت البيان إلى أنه قتل خلال الاشتباك، عنصر أمن عراقي، من قوات حرس الحدود، التابعة لوزارة الداخلية ، وفق "عربي21" .

ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والذي يتجاوز الألف كيلومتر.

جي بي سي نيوز

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