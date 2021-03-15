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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخّخة على خميس مشيط

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخّخة على خميس مشيط البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخّخة على خميس مشيط
أكدت وقوفها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخّخة على خميس مشيط

أدانت مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخّخة على مدينة خميس مشيط، ووصفته بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف بلادها وتضامنها التام مع المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية