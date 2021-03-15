عوالق "حمراء" تسرح وتمرح.. "المسند": 5 أيام ويرحل الشتاء والربيع بدأ ميدانًّا!

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قال: اليوم وغدًا يتساوى الليل والنهار.. يكون وقت شروق الشمس وغروبها متماثلين

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إنه بقي 5 أيام على انتهاء فصل الشتاء -وفقًا لحركة الشمس الظاهرية- عندما تتعامد على خط الاستواء، أما في الواقع وميدانيًّا فقد بدأ فصل الربيع منذ نحو 3 أسابيع تقريبًا.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم وغدًا يتساوى الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقت شروق الشمس وغروبها متماثلين تقريبًا".

وتابع: "لا تزال العوالق الغبارية تسرح وتمرح فوق أجواء #السعودية جراء العاصفة الغبارية #حمراء التي تَشَكّلت الجمعة الماضية، ويعود سبب تحرك #الغبار للرياح السطحية بالدرجة الأولى؛ حيث دفعتها الآن نحو الشمال الشرقي السعودي، والعوالق الآن فوق الوسطى والشمال الشرقي وشرق جبال السروات.

واستطرد: "بصفة عامة تكون الرياح اليوم جنوبية مترنحة دافئة ونشطة وقد تثير #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في الوسط والشمال؛ في حين تكون جنوبية غربية نشطة ومثيرة لبعض الغبار في القطاع الغربي.. هذا والله أعلم".حالة الطقس الأرصاد