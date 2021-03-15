عوالق "حمراء" تسرح وتمرح.. "المسند": 5 أيام ويرحل الشتاء والربيع بدأ ميدانًّا!

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إنه بقي 5 أيام على انتهاء فصل الشتاء -وفقًا لحركة الشمس الظاهرية- عندما تتعامد على خط الاستواء، أما في الواقع وميدانيًّا فقد بدأ فصل الربيع منذ نحو 3 أسابيع تقريبًا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم وغدًا يتساوى الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقت شروق الشمس وغروبها متماثلين تقريبًا".
وتابع: "لا تزال العوالق الغبارية تسرح وتمرح فوق أجواء #السعودية جراء العاصفة الغبارية #حمراء التي تَشَكّلت الجمعة الماضية، ويعود سبب تحرك #الغبار للرياح السطحية بالدرجة الأولى؛ حيث دفعتها الآن نحو الشمال الشرقي السعودي، والعوالق الآن فوق الوسطى والشمال الشرقي وشرق جبال السروات.
واستطرد: "بصفة عامة تكون الرياح اليوم جنوبية مترنحة دافئة ونشطة وقد تثير #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في الوسط والشمال؛ في حين تكون جنوبية غربية نشطة ومثيرة لبعض الغبار في القطاع الغربي.. هذا والله أعلم".حالة الطقس الأرصاد