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"ومضات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان".. لقاء بجامعة شقراء

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بهدف تحذير الشباب من خطورة وأفكار "الجماعة الإرهابية"

تنظّم جامعة شقراء، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لقاءً علمياً بعنوان "ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"، مساء اليوم الإثنين الموافق 2/8/1442هـ، عن بعد عبر منصة webex، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف.

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على بيان هيئة كبار العلماء، لمواجهة الانحرافات الفكرية والعقائدية التي تتبناها "جماعة الإخوان الإرهابية" وتحاول أن تنشرها بين الناس.

يشارك في اللقاء أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة والقانون والمشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة جازان، الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد خضي؛ وفضيلة الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي؛ وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد، والدكتور عبدالعزيز بن عبد الرحمن الهليل؛ الباحث بالإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، ويدير اللقاء الدكتور محمد بن عليان المشرافي؛ المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء.

ويسعى اللقاء لتحذير شباب الوطن وتوعيتهم بخطورة السير خلف هذه "الجماعة الإرهابية" التي تتبنى الدعاوى الزائفة والأفكار المنحرفة وتحيد عن النهج الوسطي للدين الإسلامي الحنيف، كما يتطرق اللقاء لتفنيد مزاعمهم والرد على شبهاتهم وأفكارهم المنحرفة وإرهابهم وتبيان صحيح الدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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