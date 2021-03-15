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"خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل

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"خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل "خام برنت" يرتفع مقترباً من الـ 70 دولاراً للبرميل
عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل صعدت 0.7%

ارتفعت النفط خلال تعاملات الإثنين، وسجّل خام "برنت" مستوى 70 دولاراً مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، ومتابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع بنحو 35.1% في يناير وفبراير على أساس سنوي، وبنسبة 16.9% عند المقارنة بالفترة نفسها من 2019، وفق رويترز.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج الصين من خام النفط ارتفع بنحو 0.4% في أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي إلى 3.97 مليون برميل يومياً، مقابل 3.89 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2020.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 69.60 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجل 70.03 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية