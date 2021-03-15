ديالِس تُطلق خدمة الدعم التقني في مجال منازعات التقاضي باللغة العربية

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أعلنت "ديالِس" عن إطلاق عرض جديد في السوق للعملاء في منطقة الشرق الأوسط الذين يحتاجون إلى دعم تقني في مجال التقاضي باللغة العربية.

وشكّلت "ديالِس"، التي تُعدّ واحدةً من الشركات العالمية الرائدة المتخصّصة في خدمات الشهود الخبراء، فريقاً فريداً داخلياً من الخبراء التقنيين الناطقين باللغة العربية. ويتمتّع أعضاء هذا الفريق بالقدرة على مساعدة العملاء في تقديم القضايا التقنية المعقدة أمام المحاكم المحلية في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى عرض القضايا في المحاكم.

وقد تمّ تكليف السيد محمود أبو جبل بتولّي مسؤولية تلك المجموعة من الخدمات. وهو محلل تأخير يتمتّع بخبرة تتجاوز 14 عاماً في قطاع الإنشاءات. وغالباً ما يتمّ تعيينه من قِبل محامين في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد أُخذت إفادته في العديد من حالات منازعات التقاضي ذات الصلة بقطاع الإنشاءات.

وقال السيد محمود في سياق تعليقه على تكليفه بقيادة هذه الخدمة: "نشهد اهتماماً متنامياً بتسوية النزاعات المعقدة عالية التكلفة في مجال الإنشاءات عن طريق التقاضي في المحاكم المحلية. ونثق تماماً بأنّ قدرتنا على مواصلة تقديم دعم عملي، سريع وعالي الجودة قد كان له دوراً جوهرياً في نجاحاتنا القياسية مؤخراً في هذا المجال".

وتجدر الإشارة إلى أنّ فريقنا المتمرّس قد شارك بالفعل في العديد من منازعات التقاضي البارزة التي تجاوزت قيمتها 1 مليار درهم إماراتي. وقد قام خبراؤنا بالمشاركة في جلسات تقديم الإفادة التي تُجرى باللغة العربية مع خبراء معينون من المحكمة، كما يمكنهم دعم العملاء في إعداد تقارير المتابعة والدحض.

ومن جانبه، صرح فيل دوجان، الرئيس الإقليمي لـ"ديالِس" في الشرق الأوسط: "تسهم تلك الخدمة الجديدة في تعزيز المهارات والدعم الاستشاري التي تضعها ’ديالِس‘ تحت تصرف عملائنا. وقد أعربنا دائماً عن بالغ احترامنا للعديد من الثقافات المتنوعة التي نتشرف بالعمل ضمن إطارها، إضافة إلى مساعدة عملائنا على تلبية الاحتياجات المحلية بطريقة مناسبة تتسم بالكفاءة والفاعلية. وتُعدّ هذه أحدث خطواتنا الهادفة إلى ضمان تحقيق التزامنا العالمي انطلاقاً من معرفةٍ وفهمٍ محليين".

وصرّح ديفيد ميريت، المدير الإداري والخبير الكمّي بالشركة قائلاً: "من خلال ريادتنا للقطاع عبر تقديم هذه الخدمة الاستشارية الجديدة، تهدف ’ديالِس‘ إلى تقديم الدعم للعملاء الذين يجدون أنفسهم مضطرين لإدارة التقاضي في المحاكم المحلية باللغة العربية. ويُمكِن لفريق الخبراء الناطقين باللغة العربية لدينا مساعدة عملائنا على فهم العملية بشكل أكثر فاعلية وتمكينهم من اتخاذ قرارات تجارية مهمة بشكل أكثر سلاسة وبديهية. وقد وجدنا بما لا شك فيه أنّ عملاءنا يجدون بالفعل قيمة حقيقية في هذه الخدمة".