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مصراوي Masrawy

كتب - نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لعودة طابا.

وجاء نص البرقية علي النحو التالي:

يسعدنى ونحن نحتفي بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن أن أتقدم إليكم بإسمي وإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، حيث أن تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية، بعد جولة عصيبة من المفاوضات ضربت مصر خلالها نموذجاً كان الأول من نوعه في استرداد الأرض دون قطرة دم واحدة، عبر طرق دبلوماسية سلمية خالصة.

وأضاف: وبهذه الذكرى الغالية نقدم خالص التحية لسيادتكم ولقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصرى المدافع عن تراب وطنه بكل الوسائل باذلاً كل ما هو غالٍ ونفيس.