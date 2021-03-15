أكثر مما خسرته بالحرب العالمية وفيتنام و11 سبتمبر.. "نيويورك" تكرّم ضحايا "كورونا"

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حفل افتراضي لتأبين 30 ألفاً توفوا في المدينة الأكثر تأثراً بالفيروس في الولايات المتحدة

كرّمت نيويورك؛ المدينة الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ثلاثين ألفاً و258 شخصاً من سكانها توفوا من جرّاء الوباء.

وبدأ الحفل الافتراضي بعرض موسيقي قصير لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، أمام شموع مضاءة على جسر بروكلين الشهير، في ليلة شديدة البرودة وسط الرياح.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تمّ عرض صور كبيرة بالأسود والأبيض للضحايا على الجسر.

وبعد التزام دقيقة صمت تكريماً للضحايا، قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو؛ في حفل افتراضي مباشر، "لقد فقدنا أفراداً من نيويورك، أكثر مما خسرناه في أحداث الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، وإعصار ساندي، وأحداث 11 سبتمبر مجتمعة".

وأضاف "لقد تأثرت كل أسرة، وهناك ألمٌ يعانيه كثير من العائلات، ألمٌ شديد".

وتحدّث دي بلازيو؛ خصوصاً عن "أبطال" القطاع الصحي الذين "أنقذوا أرواحاً"، أحياناً على حسابهم، طالباً أيضاً تذكر الأوقات السعيدة.