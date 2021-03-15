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منسق أممي لسوريا: العمل الإنساني حاسم لكن المطلوب حل سياسي ينهي الحرب

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منسق أممي لسوريا: العمل الإنساني حاسم لكن المطلوب حل سياسي ينهي الحرب منسق أممي لسوريا: العمل الإنساني حاسم لكن المطلوب حل سياسي ينهي الحرب

مصراوي Masrawy

08:14 ص الإثنين 15 مارس 2021

نيويورك - (د ب أ):
قال مهنّد هادي منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إن الأمل معقود على المنظمات الإنسانية في مساعدة الملايين على البقاء على قيد الحياة. لكنه أكد، في الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع، أن الحل في سوريا ليس إنسانيا، بل يجب أن يكون سياسيا.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول :"للأسف هذه الحرب التي نشأت في سوريا، أدّت إلى تهجير ملايين الناس ما بين لاجئين ومشردين داخل سوريا، ناهيك عن عدد القتلى الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب".

وروى أن "الناس في سوريا يحتاجون إلى شتى أنواع الدعم الإنساني ما بين مأوى وتعليم وغير ذلك، ووصل بهم الحال في أجزاء من سوريا إلى أنهم بحاجة إلى كل أنواع الدعم المقدم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"

وأوضح أنه "خلال عام 2020 قدّمنا أكثر من 6.7 مليون من المساعدات ما بين سلة غذائية ومساعدات أخرى، تم تأمينها للسوريين. هذه في الحقيقة لا تغطي جميع الاحتياجات في سوريا، إنما تغطي الفئة الأكثر تضررا واحتياجا من باقي الفئات السورية".

ولفت إلى أن جائحة كورونا "أثرت جدا على وضع الناس في سوريا، فضلا عن كل المصاعب التي يواجهونها".

وشدد على أن "سوريا بحاجة إلى حل سياسي، بحاجة إلى إنهاء الحرب، بحاجة لأن تنتهي هذه الحرب الدامية الضروس التي دامت عشرة أعوام".

وأشار إلى أن "العمل الإنساني هو عمل مساعد فقط لإبقاء الناس على قيد الحياة في مواجهة الصعاب، ولكن لا يوجد حل لإنهاء النزاع عن طريق العمل الإنساني".

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