أخبار عاجلة

المانيا تسجل 16 ألف إصابة و207 وفيات جديدة بكورونا -
​"تويوتا وهيونداي وBMW".. الجمارك تعقد جلسة مزاد للسيارات المخزنة في مطار القاهرة -
باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القبض على 4 مواطنين لتحرُّشهم بفتاتَيْن في أحد المجمعات التجارية بالطائف

Print
القبض على 4 مواطنين لتحرُّشهم بفتاتَيْن في أحد المجمعات التجارية بالطائف القبض على 4 مواطنين لتحرُّشهم بفتاتَيْن في أحد المجمعات التجارية بالطائف
بألفاظ وإشارات خادشة للحياء

القبض على 4 مواطنين لتحرُّشهم بفتاتَيْن في أحد المجمعات التجارية بالطائف

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام فتاتَيْن في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص، وهم يتحرّشون بهما بألفاظٍ وإشاراتٍ خادشة للحياء؛ ما يعد مخالفةً لنظام جريمة التحرُّش، فقد تمكّنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف -بفضل الله- من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمّ توقيفهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية