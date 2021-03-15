القبض على 4 مواطنين لتحرُّشهم بفتاتَيْن في أحد المجمعات التجارية بالطائف

★ ★ ★ ★ ★

بألفاظ وإشارات خادشة للحياء

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام فتاتَيْن في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص، وهم يتحرّشون بهما بألفاظٍ وإشاراتٍ خادشة للحياء؛ ما يعد مخالفةً لنظام جريمة التحرُّش، فقد تمكّنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف -بفضل الله- من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتمّ توقيفهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.