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لا تحتاج.. ضياء رشوان يرد على كونه مرشح الدولة في انتخابات الصحفيين

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الحكومة لا تحتاج.. ضياء رشوان يرد على كونه مرشح الدولة في انتخابات الصحفيين لا تحتاج.. ضياء رشوان يرد على كونه مرشح الدولة في انتخابات الصحفيين

مصراوي Masrawy

05:30 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- مينا غالى:

تحدث ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن كونه مرشح الدولة في انتخابات التجديد النصفي بانتخابات النقابة، قائلاً: "تقدمت قبل ثورة يناير للترشح وكنت مرشح المعارضة وفي فترة الإخوان كنت ضد الإخوان، والدولة ليس لها متحدث باسمها سوى سلطتها التنفيذية، ولي نحو 39 عامًا قضيتها في الأهرام، ومهنتي أتشرف بها وأتشرف أنني من أبناء الدولة، ولكن لا تحتاج ولا يجب أن يكون لها مرشح".

وأضاف رشوان خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، اليوم، أن هيئة الاستعلامات أول رئيس لها كان الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القومي ونقيب الصحفيين، والشهيد يوسف السباعي كان وزيرا للثقافة ونقيبا للصحفيين، وعبد المنعم الصاوي كذلك كان وزيرًا ونقيبًا للصحفيين".

وتابع رشوان: "محكمة القضاء الإداري أكدت أنني صحفي، ثم جاءت الإدارية العليا وأكدت نفس الأمر، وذهبت للمحكمة مرة أخرى منذ أسبوع وأكدت الأمر كذلك في دعوى أخرى تم رفعها من بعض الزملاء"، مشددًا على أنه لا يوجد أحد يستطيع السيطرة على نقابة الصحفيين وكل الصحفيين يرفضون ذلك.

وواصل: "نتواصل مع الدولة لدعم النقابة في مختلف المجالات، واستقلال النقابة أمر بديهي، وأتحدى أن يكون قد اتخذ أي قرار خلال العامين الماضيين يمس استقلالية النقابة.

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