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الحكم في طعن على حل مجلس .. اليوم

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الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك.. اليوم الحكم في طعن على حل مجلس .. اليوم

مصراوي Masrawy

01:00 ص الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقام من رئيس السابق ، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.

واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنــة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئيس الزمالك السابق، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلًا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الخاص بحل مجلس إدارة مرتضى منصور، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

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