الإثارة تجمع التعاون والقادسية .. والظروف المتشابهة تجمع الباطن والفيصلي

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في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس الملك

تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات دور ربع نهائي - أغلى البطولات السعودية - كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021 ، بإقامة مواجهتين صعبتين لا تقبل القسمة على اثنين.

الباطن - الفيصلي

يخوض الفيصلي اختبارًا صعبًا حينما يحل ضيفًا ثقيلاً على مضيفه الباطن على ملعب الباطن في مدينة حفر الباطن .

يأمل الفيصلي الظفر ببطاقة العبور إلى دور الأربعة للمضي قدمًا في المسابقة والوصول إلى مرحلة متقدمة فيها لإسعاد جماهيره خصوصًا أن الفريق هذا الموسم يقدم أداءً متذبذبًا لم يعرف الاستقرار في نتائج في منافسات الدوري.

ووصل الفيصلي إلى هذا الدور بعد فوزه أمام مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح في دور ثمن النهائي.

في المقابل يسعى أصحاب الضيافة إلى الظهور بشكل مغاير عما يقدمه الفريق في مسابقة الدوري لخطف بطاقة الترشح للدور المقبل وتكرار إنجازه الذي حققه في موسم 2017-2018 حينما وصل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه قبل أن يخسر من الاتحاد (2-6) .

بلغ الباطن هذا الدور بعد فوزه أمام ضيفه أبها بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي.

التعاون - القادسية

يتطلع التعاون للعبور للدور نصف النهائي حينما يستضيف القادسية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

يطمح أصحاب الضيافة تكرار إنجاز موسم 2018 حينما توج باللقب لأول مرة في تاريخه.

التعاون يعيش واحدة من أجمل فتراته بفضل ما يقدمه من أداء مميز هذا الموسم في دوري المحترفين.



ويقود المدير الفني للتعاون البريطاني "نيستور" فريقه مساء اليوم في أول اختبار له.

وصل التعاون إلى هذا الدور بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على مضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف.

في حين يسعى القادسية إلى مواصلة زحفه نحو دور نصف النهائي ومنه للنهائي، بعد أن أقصى الشباب في دور ثمن النهائي بهدف نظيف.كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين