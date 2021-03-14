انتحار شاب في السويس حزنًا على شقيقه ووالدته المتوفين بكورونا

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السويس - حسام الدين أحمد:

أقدم شاب في السويس على التخلص من حياته بالانتحار داخل منزله، حزنًا على وفاة والدته وشقيقه، اللذان توفيا قبل أيام بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وأودع جثمانه مشرحة السويس، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل، اليوم الأحد، بانتحار شاب داخل شقته، حيث انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة لموقع البلاغ أمام مدرسة الشهيدة إيمان حجو بمدينة المستقبل.

أفادت المعاينة ومناظرة الجثة أن الشاب استخدم حبل وربطه في مروحة السقف وشنق نفسه، بينما قال أقاربه إنه كان مصابًا بفيروس كورونا وفي العزل المنزلي، وإن شقيقه توفي قبل يومين بسبب الفيروس، كما توفيت والدته قبل أسبوع.

وتابع أقارب الشاب بأن الشاب بعد وفاة والدته ومن بعدها شقيقة ساءت حالته النفسية، مع طول فترة عزله وتأخر استجابته للعلاج من كورونا.