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ضبط 3 أطنان "كاليماري" فاسدة ببورسعيد (صور)

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ضبط 3 أطنان "كاليماري" فاسدة ببورسعيد (صور) ضبط 3 أطنان "كاليماري" فاسدة ببورسعيد (صور)

مصراوي Masrawy

11:08 م الأحد 14 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكن مفتشو إدارة مراقبة الأغذية في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، من ضبط 3 أطنان "كاليماري" غير صالحة للاستهلاك الأدمي، لانتهاء فترة صلاحيتها.

أسفرت حملة على أحدى المنشآت الغذائية المتخصصة في تجميد وتصنيع الأسماك، عن ضبط 289 كرتونة من صنف أصابع "كاليماري" مستوردة من الصين، تزن الكرتونة 10 كيلو جرامات بإجمالي 3 أطنان، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، لانتهاء فترة صلاحيتها، وذلك بإحدى الثلاجات داخل المنشأة.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.​

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