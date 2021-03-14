الجيش الليبي: القبض على قيادي داعشي بارز جنوب البلاد

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طرابلس - ( د ب أ)

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، القبض على قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي في عملية تم تنفيذها جنوب البلاد، بحسب بيان أصدرته القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اليوم الأحد.

وقال البيان إن مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للجيش قامت فجر اليوم بعملية نوعية في مدينة أوباري جنوب البلاد استهدفت أحد ابرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد والمكنى بـ"أبو عمر".

وأضاف البيان أن القوات تمكنت من القبض على هذا الإرهابي الخطير.

كان مصدر أمني ليبي قد أفاد اليوم الأحد بأن طيرانًا مجهولاً شن ضربات جوية استهدفت أماكن متفرقة من مدينة أوباري جنوب ليبيا .