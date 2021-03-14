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وزير يتسجيب لطلب "مسنة" بنقل ابنها للعمل بالقرب منها

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وزير التموين يتسجيب لطلب "مسنة" بنقل ابنها للعمل بالقرب منها وزير يتسجيب لطلب "مسنة" بنقل ابنها للعمل بالقرب منها

مصراوي Masrawy

10:32 م الأحد 14 مارس 2021

كتب– محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، استجاب لطلب سيدة "مسنة" لنقل ابنها إلى مطحن المنصورة، ليكون بالقرب منها.

وبحسب البيان، كانت سيدة "مسنة"، طالبت وزير التموين، خلال جولته بالدقهلية، لوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية بنقل ابنها بالقرب منها من مطحن جمصه إلى المنصورة ليكون براعيتها.

وعلى الفور، وجه وزير التموين، رئيس شركة مطاحن شرق الدلتا لمراجعة ذلك استجابة لطلبها.

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