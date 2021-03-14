أخبار عاجلة

باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا -
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر -
كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا -
عبير تطلب الخلع: جوزى عايز أمي تلبس النقاب غصب عنها -
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال -
بايدن يدعو الكونجرس لسرعة إنجاز قانون مناهضة جرائم الكراهية -
​اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2021 -
حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. واستقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" -
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية -
بعد رفعه أسعار الفائدة.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مسام" ينتزع  1632 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية

Print
"مسام" ينتزع  1632 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية "مسام" ينتزع  1632 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية
تنوعت بين مضادة للأفراد والدبابات وذخيرة غير متفجرة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من انتزاع 1,632 لغمًا وذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الثاني من مارس 2021م ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 224 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 45 لغمًا مضادًا للأفراد، و367 لغمًا مضادًا للدبابات، و1215 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

حيث نُزع من محافظة عدن 557 ذخيرة غير متفجرة و151 لغمًا مضادًا للدبابات وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق “مسام” من إزالة 28 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 6 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة.

وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 5 ذخائر غير متفجرة، و7 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 147 ذخيرة غير متفجرة، و24 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 340 ذخيرة غير متفجرة في مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 18 لغمًا مضادًا للأفراد و145 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، إضافة إلى ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع لغمين مضادين للأفراد و3 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية المخا تم نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى لغم واحد مضاد للأفراد و36 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية موزع، إلى جانب 14 لغمًا مضادًا للأفراد و98 لغمًا مضادًا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” إلى مساعدة اليمن في تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة للمواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

القادسية يهدد صدارة الهلال.. الشباب يخشى مواقف التعاون.. والاتحاد يسعى لعبور محطة الرائد

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

ماتت الأم وسُجن الابن.. شاهد "صفعة العار" في الهند

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية