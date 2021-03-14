"مسام" ينتزع  1632 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية

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تنوعت بين مضادة للأفراد والدبابات وذخيرة غير متفجرة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من انتزاع 1,632 لغمًا وذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الثاني من مارس 2021م ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 224 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 45 لغمًا مضادًا للأفراد، و367 لغمًا مضادًا للدبابات، و1215 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

حيث نُزع من محافظة عدن 557 ذخيرة غير متفجرة و151 لغمًا مضادًا للدبابات وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق “مسام” من إزالة 28 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 6 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة.

وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 5 ذخائر غير متفجرة، و7 ألغام مضادة للدبابات.

كما تم نزع 147 ذخيرة غير متفجرة، و24 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 340 ذخيرة غير متفجرة في مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 18 لغمًا مضادًا للأفراد و145 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، إضافة إلى ذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع لغمين مضادين للأفراد و3 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية المخا تم نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى لغم واحد مضاد للأفراد و36 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين في مديرية موزع، إلى جانب 14 لغمًا مضادًا للأفراد و98 لغمًا مضادًا للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” إلى مساعدة اليمن في تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة للمواطنين.