"أسترازينيكا": لا دليل على أن اللقاح يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

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برلين - (د ب أ)

قالت شركة أسترازينيكا اليوم الأحد، إنه "لا يوجد دليل" على أن لقاحها المضاد لـ(كوفيد-19) يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، حيث علقت عدة دول استخدامه كخطوة احترازية.

وقالت الشركة إنها أجرت "مراجعة متأنية" للبيانات المتاحة عن أولئك الذين تلقوا حقنة أسترازينيكا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت المسؤولة الطبية بالشركة آن تايلور في بيان "لقد تلقى الآن حوالي 17 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لقاحنا، وعدد حالات الإصابة بجلطات الدم المبلغ عنها في هذه المجموعة أقل من مئات الحالات التي كان من المتوقع حدوثها بين عامة السكان".

وتابعت "لقد أدت طبيعة الوباء إلى زيادة الاهتمام في الحالات الفردية ونحن نتجاوز الممارسات القياسية لمراقبة سلامة الأدوية المرخصة في الإبلاغ عن أحداث اللقاح، لضمان السلامة العامة."

كان المسؤولون في أيرلندا وإقليم بيدمونت في إيطاليا أحدث من طالب بتعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا بسبب مخاوف من حدوث تجلط الدم. وعلقت عدة دول أخرى في أوروبا استخدامه في انتظار المزيد من الدراسات .